Беларусь отметила 77-ю годовщину Великой Победы

Праздник 9 Мая объединил людей разных поколений. Людей, для которых мир, спокойствие и безграничная благодарность за мирное небо не просто слова.

Отдавая дань памяти поколению победителей, мы, белорусы, склоняем головы у монументов, несем цветы к Могиле Неизвестного Солдата, приезжаем в Хатынь и Борки, чтобы в очередной раз напомнить себе и показать нашим детям, какой ценой нам достались независимость и спокойствие на нашей родной земле.

Мы безмерно гордимся ратным подвигом и благодарим за ту Победу в 1945-м. Без этого великого дня не было бы той страны, не было бы возможности у нас, нового поколения белорусов, жить и развиваться на своей земле.