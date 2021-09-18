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Беларусь отметила День народного единства - торжественные мероприятия прошли по всей стране
Беларусь впервые отметила День народного единства - праздник сплоченности белорусского народа. Торжественные мероприятия прошли по всей стране. А в Минске кульминацией стал форум патриотических сил “Символ единства”. Праздник с белорусами разделил глава государства. Со сцены "Минск-Арены" прозвучали вечные и любимые хиты, выступили известные артисты. И каждому из них было что сказать и о патриотизме, и о своем восприятии понятия "единство".
Яркие моменты вечера - в сюжете Вероники Бута. Без лишнего пафоса и помпезности, но сплоченно, масштабно и патриотично. Беларусь впервые отметила День народного единства. Мы возрождаем традицию вспоминать и помнить 17 сентября 1939-го в белорусской истории. И не просто так. Нашу страну часто резали по живому, делили на части. 82 года назад у нас появился шанс построить собственное государство на своей исторической земле и зваться белорусами.
В немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в нацию - скажет Президент. Основу нашего единства предки закладывали не одно десятилетие. Прошли через боль и страдания войн, через суровые 90-е. В веке 21-м мы столкнулись с новыми испытаниями. Выстояли. Белорусы сумели сохранить то, что нельзя продать или променять - суверенитет, принципы, верность традиционным ценностям.
Преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности - это тот курс, который выбирает наша страна. У нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Наш клочок!
Все мы разные. Со своими взглядами и убеждениями, со своими настроениями и целями. Но наши сердца бьются в едином ритме - независимом и созидательном. Праздник - хороший повод об этом вспомнить.
Нас всех объединяет родная земля. Эти мешочки с зерном нового урожая - как символ народного единства и новой страницы нашей суверенной истории - патриоты Беларуси собрали в разных уголках нашей страны. Мы сильнее, когда вместе - в этом и заключается настоящая сила единства.
Главное, чтобы единство было не только днем в календаре. Важно, чтобы люди сами искренне его хотели и для своей семьи, и для своей страны.
Б
ольше новостей о праздновании Дня народного единства:
- А. Лукашенко принял участие в масштабном форуме патриотов "Символ единства"
- А. Лукашенко: Белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях
- Беларусь впервые отмечает новый государственный праздник - День народного единства
- Сразу три подарка в честь нового праздника вручены жителям Могилева
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