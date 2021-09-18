Беларусь отметила День народного единства - торжественные мероприятия прошли по всей стране



Яркие моменты вечера - в сюжете Вероники Бута. Без лишнего пафоса и помпезности, но сплоченно, масштабно и патриотично. Беларусь впервые отметила День народного единства. Мы возрождаем традицию вспоминать и помнить 17 сентября 1939-го в белорусской истории. И не просто так. Нашу страну часто резали по живому, делили на части. 82 года назад у нас появился шанс построить собственное государство на своей исторической земле и зваться белорусами.







В немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в нацию - скажет Президент. Основу нашего единства предки закладывали не одно десятилетие. Прошли через боль и страдания войн, через суровые 90-е. В веке 21-м мы столкнулись с новыми испытаниями. Выстояли. Белорусы сумели сохранить то, что нельзя продать или променять - суверенитет, принципы, верность традиционным ценностям.



Преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности - это тот курс, который выбирает наша страна. У нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Наш клочок!







Все мы разные. Со своими взглядами и убеждениями, со своими настроениями и целями. Но наши сердца бьются в едином ритме - независимом и созидательном. Праздник - хороший повод об этом вспомнить.



Нас всех объединяет родная земля. Эти мешочки с зерном нового урожая - как символ народного единства и новой страницы нашей суверенной истории - патриоты Беларуси собрали в разных уголках нашей страны. Мы сильнее, когда вместе - в этом и заключается настоящая сила единства.



Главное, чтобы единство было не только днем в календаре. Важно, чтобы люди сами искренне его хотели и для своей семьи, и для своей страны.