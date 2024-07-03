Беларусь отметила День Независимости - самые торжественные моменты праздника

Святой для каждого из нас день, 3 Июля, страна встретила масштабно.

В ознаменование важнейшей исторической вехи, когда в 1943 году в ходе наступательной операции "Багратион" Беларусь была освобождена, в столице сегодня состоялся военный парад.

И он уже вошел в историю! Очень важные слова прозвучали в этот день от Главнокомандующего. Как подчеркнул Александр Лукашенко, мы должны сделать все, чтобы пронести нашу историческую память через века!

Беларусь помнит подвиг каждого, каждого третьего, кому не суждено было вернуться с той войны. Эту память мы бережно храним - не только отразив в бетоне и камне. Эта память живет в наших умах и сердцах!

И тем более, пока живы свидетели тех страшных событий, наш долг - передать эту память новым поколениям. Ведь мы не хотим допустить повторения кровавых страниц истории.

Все памятные и торжественные моменты этого праздничного дня - в репортаже Илоны Красутской.

Независимость. Свобода. Мир. И возможность самим определять - как нам дальше жить и развиваться. 80 лет назад все это нам подарило поколение победителей. Наши деды и прадеды ценой собственной жизни, молодости и неустанной борьбы за будущее отстояли это право быть суверенными.

Чтобы там не пытались говорить, это не демонстрация какой-то военной силы, это не бряцание оружием, хотя действительно сегодня увидят очень много нового. Это делается для того, чтобы, во-первых, подчеркнуть торжественность момента, во-вторых, показать, что страна готова к любым вызовам и испытаниям. Но, конечно же, наша главная цель - это мир, мирное небо. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

В первых рядах на параде они - ветераны, узники концлагерей, блокадники, дети войны… Мы виделись на День Победы в Минске и все-таки всматриваемся в лица - все ли с нами? А слушая их, вспоминая, а они, как сейчас, все помнят в деталях - порой очень трудно сдержать эмоции. Невообразимо - через что им пришлось пройти? Как нашли силы выстоять и превозмочь себя?!

Уважаемые друзья, сегодня в параде принимает участие менее 5 % от численности Вооруженных Сил. Остальные военнослужащие находятся на боевом посту. Мы безмерно благодарны им, знаем, как это сложно и трудно. Знаем, как это тяжело. Но кроме нас не выполнит никто эту задачу. Мы для этого предназначены. Для этого нас кормил и взрастил белорусский народ. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Не одно поколение белорусов в новейшей истории вложило свой труд и талант, чтобы сделать Беларусь такой, какой мы видим ее сейчас: сильной, непокоренной и, главное, - мирной. Все наслышаны о наших технологиях и специалистах: промышленниках, врачах, учителях, ученых. Теперь в истории суверенной Беларуси есть и свой первый космонавт. Действительно, наши люди - самое ценное. Они могут все!

Мы помним и чтим то, что сделали для нас наши предки, что дали нам. Это мирное будущее, нашу счастливую жизнь, ту жизнь, в которой мы живем сейчас. Поэтому, конечно, мы должны помнить, мы должны новому поколению передавать знания. Чтить нашу историю и память и ценить то, что мы имеем действительно на данный момент. Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси

Но спустя 8 десятилетий, все-таки есть те, кто пренебрегает уроками истории. Звучат уже даже не советы, что нам делать и как. В ультимативной форме Беларуси пытаются указать, какую политику проводить, с кем выстраивать отношения. Нам устраивают провокации на границе и угрожают новой войной.

В высоких кабинетах Вашингтона подсчитывают выгоды, продавая оружие и вгоняя в нищету украинский народ, двигаясь к основной цели. Она не меняется столетиями. Но инфоповоды совершенствуются, - заметил глава государства. В начале прошлого века славян обвинили в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями, которые почему-то должны принадлежать всему мировому сообществу. А сейчас у нас якобы не та демократия. Тогда роль "учителя" взяла на себя гитлеровская Германия. Сегодня нас пытается "учить" весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами. Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на Государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны. И у нас только один учитель - наша история. История победителей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Война идет в информационном поле, экономике… и непосредственной близости от наших границ. Беларусь целенаправленно пытаются втянуть в конфликт. Но мы хотим мира, жить на своей земле и ни на чьи территории не претендуем. Главный гарант военной безопасности страны - Вооруженные Силы. Беларусь поддерживает их в постоянной боеготовности, оснащает современным вооружением. Сила и мощь - сегодня на параде. На марше - прославленные соединения. В одном строю с белорусами - стратегические союзники из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Китая.

Наш парад - это знак силы союзнического стратегического партнерства Беларуси и России, взаимодействия с государствами - членами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с Китайской Народной Республикой. Знак нашей готовности и сегодня стать в один строй на защиту исторической памяти, ценностей, своих суверенитетов. Всех нас объединяет Великая Победа над общим врагом - странами гитлеровского альянса. Она учит нас защищать мир любыми средствами сдерживания. Проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России, первая для республики тренировка нестратегических ядерных сил показала, что уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок. И это гарантия того, что наш голос - голос союзников и партнеров, который звучит в защиту многополярного и справедливого мира, - будет услышан, а наш парад пройдет в мирное будущее. Это наша цель. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Механизированная колонна из трех десятков парадных расчетов, а это более 300 единиц техники. В строй поставлены новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной техники, в том числе: белорусский ракетный комплекс "Полонез-М" с дальностью поражения целей до 300 км. Ударные вертолеты Ми-35М, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". На вооружении и только поступившие - С-400. 2 дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М", это носители тактического ядерного оружия. Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника и гарантия нашей безопасности!

Память поколений - это, когда рядом те, кто поднимал страну из руин, а также те, кто знает обо всех потрясениях только из книг и фильмов. Главное, чтобы они всегда помнили, почему сегодня такой важный день для каждого из нас.

"Мы своих детей воспитываем правильно, они сами захотели прийти на парад", - говорит мама двух подростков.

"Когда видишь парад, всегда ощущаешь гордость за свою страну, что у нас такая сильная, мощная держава, которая смогла вырасти за малое количество времени", - говорит одна дочь.

"Ощущается такое единение со своим народом, такая гордость за ветеранов, за свою историю. Подкатывают слезы. И я очень рада, что сегодня мы смогли посетить этот парад и увидеть все своими глазами", - поделилась вторая дочка.

Мы помним и никогда не предадим такую дорогую Победу, которая досталась нам ценой жизни каждого третьего белоруса. Именно поэтому в нашей стране продолжают обновлять мемориалы, склоняются головы и колени к местам боевой славы. И этот парад для них - победителей - и нас - нового поколения - наследников Победы, которую мы не позволим отнять.

Нацизм - это абсолютное зло. Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Мы говорим это тем, кто снова сеет вражду, бросая ее зерна на наши земли, кто готов втянуть в новую кровавую бойню свои народы. Во имя мира мы укрепляем и развиваем Вооруженные Силы, совершенствуя всю военную организацию государства. Наш народ должен знать и видеть: делается все и даже больше, чтобы армия, а также войска территориальной обороны и народного ополчения были готовы защитить страну. И вы знаете, они готовы! Главная наша сила, как я уже сказал, - люди. Солдаты и офицеры - герои нашего времени, которые уже сейчас демонстрируют отвагу и силу духа. Наш парад - это признание профессионализма и преданности долгу военных, пограничников, бойцов и офицеров специальных служб, делающих все, чтобы провокации со стороны недружественных стран не переросли в полномасштабный военный конфликт. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Очень откровенно буквально накануне наш Президент рассказал о реальном положении вещей на белорусско-украинской границе, миграционном кризисе. Глава государства всегда информирует общество и отвечает на самые острые вопросы, - чтобы люди владели ситуацией. Но эти заявления многие не просто восприняли как информацию "к сведению".

Вчера почувствовали обострение обстановки на наших южных границах - тысячи звонков в военкоматы и в части, подразделения нашим военным, генералам: "Возьмите нас в армию, дайте нам оружие. Мы будем защищать свою Родину!" Не надо, трудитесь спокойно. Впереди у нас большие трудовые будни. А мы, люди в погонах, способны сегодня не просто защитить - предотвратить любую провокацию на государственных границах нашей страны. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В воздушном параде боевые вертолеты и самолеты ВВС и войск ПВО Беларуси и Воздушно-космических сил России. А это 12 парадных расчетов, в том числе авиационные группы высшего пилотажа "Беркуты", "Русские витязи" и "Стрижи".

Белорусские военные летчики обладают высоким мастерством - способны выполнять самые сложные учебно-боевые задачи.

Высший пилотаж показал и плац-парад роты почетного караула. Принципиально новая программа! Эти элементы впервые представлены широкой публике. 112 военнослужащих показали слаженность и выправку, мастерство синхронизации в новых уникальных элементах. РПК - визитная карточка Беларуси. Ни одно крупное общественно-политическое мероприятие в стране не обходится без участия ее личного состава.

Нация, у которой свое суверенное государство, своя армия, свой путь, который выбирает народ. Это было очень красиво и зрелищно. Главнокомандующий остался доволен и поблагодарил командиров парадных расчетов.

Вы видели, какая была интенсивная подготовка, какое напряжение было у людей. Но парад прошел без сучка и задоринки. Я хочу выразить всем участникам парада благодарность - большое спасибо за тот труд, то напряжение, которое люди выдержали. И сегодня мы показали всему народу, что мы можем и проводить такие хорошие, прекрасные праздники для наших людей. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Самое главное для государства - это сохранять свою независимость. Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь с журналистами. Президенту задали вопросы о Независимости, о Союзе Беларуси и России и самом сложном периоде сохранения суверенитета за его 30-летнюю президентскую карьеру.