Беларусь отметила День Победы

Праздничные эмоции Дня Победы будоражат до сих пор. 9 Мая в этом году стало новой точкой отсчета для радости и гордости нашего народа. Мы не изменили себе, не предали наших отцов и дедов. Тем больнее осознавать амнезию тех, кто вдруг забыл, какой ценой вместе мы добывали эту Победу. Кто-то предает память в угоду геополитическим интересам, не замечая возрождения нацизма. Кто-то и вовсе возводит в ранг героев тех, кто расстреливал и убивал. Украина, Прибалтика - когда-то члены одной большой семьи. Все это лишь подчеркивает факт, как легко можно переписать историю. Но заслуживает ли это уважения и крепче ли от этого становится народ как нация? Беларусь не забыла истину - чти свои корни, чти свою историю. Тем более что боль потерь в Великой Отечественной еще жива в каждой белорусской семье. И вчера мы вновь искренне говорили спасибо павшим и живым героям-победителям - мы помним, мы не забудем.





В Минске как кричат "ура", было слышно на последних этажах высоток. Эти огни по всей Беларуси в этом году стали символом мирного неба над нашей головой. Символом того, к чему так просто привыкаешь - каждодневной жизни. Со своими маленькими радостями и иногда немаленькими огорчениями, которые, если смотреть на них всерьез, кажутся, смешными по сравнению с тем, какое горе может выпасть на одну человеческую жизнь. И это горе - война. И она у нас была.

Площади Победы стали центрами притяжения людей во всех регионах. И во всех регионах они у нас есть. Парки, площади, улицы, скверы - их не переименовывают и никогда не переименуют, как и не забудут героев.

Марши военных лет и обязательно дань памяти. Минутой молчания почтили память погибших воинов Великой Отечественной по всей Беларуси. В Витебске по центральной улице города шествием прошли тысячи людей с портретами близких, флагами, улыбками. Счастье быть здесь и сейчас стало главным символом 9 Мая 2023-го.

В Брестской области этого 9 мая в Ивацевичах зажгли Вечный огонь. Его доставили с минской площади Победы на братскую могилу, на место, где похоронены 64 красноармейца. Среди них воины 1-го Белорусского фронта, освобождавшего наши земли, и партизаны. Памятник в городе обновили, а сквер расширили и благоустроили.

А на самой площади Победы в Минске в честь отдавших жизнь за Родину склонили головы все собравшиеся на ежегодный церемониал. И традиционно здесь вместе со всеми белорусами был и Александр Лукашенко с сыновьями. Первый венок именно от Президента в цветах государственного флага - знак памяти и знак благодарности за возможность жить сегодня в нашей Беларуси.

По поручению главы государства слово взял министр обороны, генерал-лейтенант Виктор Хренин о том, что происходит сейчас, и о Великой Победе.

О победе, любви, гордости, мире - обо всем этом не только говорили, кажется, везде пели 9-го мая. В Гродно хедлайнером праздника стал народный артист России Олег Газманов.

В Минске одной из таких музыкальных точек стал парк Победы. Было чем развлечь даже самых маленьких белорусов - не меньше взрослых они интересовались военными машинами, оружием, участвовали в военно-спортивных активностях. Совсем рядом Музей Великой Отечественной войны. Место, куда действительно стоит водить детей. Уникальные экспозиции расскажут о случившемся лучше, чем кто-либо. Река людей просто не иссякала 9-го мая у входа в этот памятник честной истории.

Только здесь хранили молчание в знак уважения. А так Беларусь пела и плясала. Тысячи концертных площадок, открытых столов и ярмарок, развлечений и танцев. Парки и скверы были переполнены, а городские власти, ожидая ажиотаж, постарались, чтобы на различных праздничных точках, наших прекрасных парковых магистралях и местах отдыха было уютно. Все в этот день было для души.