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Беларусь отметила главный государственный праздник - День Независимости
Под хмурым, но мирным небом. Беларусь отметила главный государственный праздник - День Независимости. Торжества прошли по всей стране.
По традиции в Минске прошел масштабный парад, в котором участвовали более 4 тысяч военных и 250 единиц боевой техники. Главнокомандующий, Президент Александр Лукашенко во время своего обращения говорил о том, что важно для каждого - благодарности ветеранам и радости мирной жизни. Официальный Минск неизменно выступает за дипломатичное разрешение самых сложных конфликтов. Всеми силами Беларусь продвигает важную инициативу масштабного международного диалога по безопасности, чтобы жестокие уроки истории не повторялись.
В этом году в парадном шествии рядом с белорусами были не только военные из России, но и впервые из Китая. Самой зрелищной частью стала демонстрация военной техники. Многие разработки представили впервые - например, белорусский "Шершень" на платформе отечественного "Волата", противотанковый робот "Богомол". Высший пилотаж показал в небе белорусский воздушный эшелон.
Традиционная выправка и слаженность во время плац-парада от сводной роты почетного караула. Новые высокотехничные фигуры и синхронные движения выполняли 115 человек. А красочным завершением парада стало представление "Мой родны кут", символизирующее единство всех регионов Беларуси - от столицы до малых уголков страны.
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