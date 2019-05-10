3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь отметила великий праздник - День Победы
74 года назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная в мире война. Наша страна потеряла каждого третьего. Поэтому девятый майский день - главный в нашей истории. Память о подвиге отцов и дедов продолжает жить среди младших поколений. Героев той войны и их благодарных потомков накануне встречали на площади Победы. Участие в торжественной церемонии по традиции принял Президент Александр Лукашенко. Ольга Анищенко - об атмосфере праздника.
Ее призвали на фронт сразу, еще и 17 не было. Лидия Волкова прошла всеми дорогами войны - от Сталинграда до Берлина, где и встречала ту самую долгожданную победу! Как будто вчера.
Их историями радости и грусти полнится площадь Победы. Сегодня память о той войне хранят всего-то чуть более 6 тысяч ветеранов. И для каждого из них девятый майский день, конечно, самый главный праздник. Праздник со слезами на глазах.
Каждый год в этом символичном месте для Победы и ее победителей воссоздают атмосферу мая 45-го. Все вместе. И те, кто приближал этот великий день, и их потомки, преемники мужества минувших поколений. Поздравляют тех, кто и сегодня в строю, вспоминают ушедших героев. И вот так уже 74 года. В знак того, что даже ход времени не в силах совладать с человеческой памятью.
У Вечного огня тысячи людей. Отдать дань памяти павшим воинам белорусы называют святым долгом. Первый венок к монументу - от Главы государства.
Президент сюда приезжает ежегодно. Лично поздравить и передать ветеранам главную просьбу - жить, чтобы связь поколений не прерывалась. Напомнить цену той победы и ценность мира, который можно сохранить лишь в единстве.
"Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться. Особенно в наши дни, когда он находится под прицелом глобального терроризма и не только его. Причем, всем вместе, единым фронтом. Как это было тогда, в далекие суровые сороковые.
К сожалению, в Европе сегодня такого единства нет. Но мы уверены в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Потому что мир - это жизнь. Потому что любой мир - это лучше, чем те годы лихолетья, которые мы переживали не единожды. И мы к этому диалогу готовы".
А после прямо на площади Президент подпишет альбом "Родные лица Победы", тем самым поддержав одну из инициатив молодого поколения.
Альбом придумали дети. В продолжение марафона "Беларусь помнит". Их прадеды - здесь первые герои. Солдаты Победы и их правнуки - молодые таланты. Победители олимпиад и творческих конкурсов, передовики студотрядов, стипендиаты фондов поддержки одаренной молодежи, активисты волонтерских и патриотических движений. До Дня Независимости эта история в лицах и судьбах будет пополняться в путешествиях по всей Беларуси.
Накануне весь день к площади Победы люди несли цветы. Несколько поколений белорусов пришли поклониться мужеству павших воинов, показать войну в лицах ее героев - солдат, не забытых своими потомками. Беларусь помнит каждого, кто прошел непростыми дорогами войны. И эта память сильнее времени.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов