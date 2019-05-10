Беларусь отметила великий праздник - День Победы

74 года назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная в мире война. Наша страна потеряла каждого третьего. Поэтому девятый майский день - главный в нашей истории. Память о подвиге отцов и дедов продолжает жить среди младших поколений. Героев той войны и их благодарных потомков накануне встречали на площади Победы. Участие в торжественной церемонии по традиции принял Президент Александр Лукашенко. Ольга Анищенко - об атмосфере праздника.



Ее призвали на фронт сразу, еще и 17 не было. Лидия Волкова прошла всеми дорогами войны - от Сталинграда до Берлина, где и встречала ту самую долгожданную победу! Как будто вчера.



Их историями радости и грусти полнится площадь Победы. Сегодня память о той войне хранят всего-то чуть более 6 тысяч ветеранов. И для каждого из них девятый майский день, конечно, самый главный праздник. Праздник со слезами на глазах.



Каждый год в этом символичном месте для Победы и ее победителей воссоздают атмосферу мая 45-го. Все вместе. И те, кто приближал этот великий день, и их потомки, преемники мужества минувших поколений. Поздравляют тех, кто и сегодня в строю, вспоминают ушедших героев. И вот так уже 74 года. В знак того, что даже ход времени не в силах совладать с человеческой памятью.



У Вечного огня тысячи людей. Отдать дань памяти павшим воинам белорусы называют святым долгом. Первый венок к монументу - от Главы государства.



Президент сюда приезжает ежегодно. Лично поздравить и передать ветеранам главную просьбу - жить, чтобы связь поколений не прерывалась. Напомнить цену той победы и ценность мира, который можно сохранить лишь в единстве.



"Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться. Особенно в наши дни, когда он находится под прицелом глобального терроризма и не только его. Причем, всем вместе, единым фронтом. Как это было тогда, в далекие суровые сороковые.



К сожалению, в Европе сегодня такого единства нет. Но мы уверены в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Потому что мир - это жизнь. Потому что любой мир - это лучше, чем те годы лихолетья, которые мы переживали не единожды. И мы к этому диалогу готовы".



А после прямо на площади Президент подпишет альбом "Родные лица Победы", тем самым поддержав одну из инициатив молодого поколения.



Альбом придумали дети. В продолжение марафона "Беларусь помнит". Их прадеды - здесь первые герои. Солдаты Победы и их правнуки - молодые таланты. Победители олимпиад и творческих конкурсов, передовики студотрядов, стипендиаты фондов поддержки одаренной молодежи, активисты волонтерских и патриотических движений. До Дня Независимости эта история в лицах и судьбах будет пополняться в путешествиях по всей Беларуси.



Накануне весь день к площади Победы люди несли цветы. Несколько поколений белорусов пришли поклониться мужеству павших воинов, показать войну в лицах ее героев - солдат, не забытых своими потомками. Беларусь помнит каждого, кто прошел непростыми дорогами войны. И эта память сильнее времени.