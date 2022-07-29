МИД Беларуси объяснил решение отозвать своего посла из Великобритании

Что такое "равноправный диалог", к сожалению, забыли на Западе. Сегодня реалии таковы, что на первый план вышли политическое лицемерие, откровенный шантаж и ложь. Причем в угоду не интересам граждан, а ради эфемерных амбиций политиков.

Беларусь отозвала своего посла из Великобритании. Решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне принято в связи с рядом недружественных шагов. При этом в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что несмотря на все происходящее, белорусы сохраняют добрые отношения и хорошие межчеловеческие контакты с британцами, которые будут лишь поощряться официальным Минском, в том числе посредством упрощения свободы передвижения.

В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства Беларуси в Лондоне до временного поверенного в делах. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.





По словам представителя МИД, введение беспрецедентных санкций в отношении белорусских граждан, работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских журналистов и СМИ, беспочвенный запрет на полеты авиакомпании "Белавиа", волюнтаристская невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог.

"После окончания нынешнего внутриполитического шоу и появления в британском правительстве ответственных политиков, которые будут работать не на свой личный рейтинг, а на благо народа Великобритании и в интересах стабильности в европейском регионе, появятся предпосылки к восстановлению диалога и полноценного дипломатического присутствия", - заявили в МИД