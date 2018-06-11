Беларусь отправила гуманитарную помощь в Украину

В машинах гуманитарной помощи везут продукты питания, мебель и технику. Все это доставят в Донецкую и Луганскую области, а затем раздадут пострадавшему населению. Уже завтра утром фуры пересекут белорусско-украинскую границу. Пройти таможенный контроль без очереди помогут Госпогранкомитет и белорусская таможня. Автомобили и сопровождающих встретит посол Беларуси в Украине в пункте пропуска "Новая Гута".