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Беларусь отправила гуманитарную помощь в Украину

Груз сопровождают спасатели, а безопасность на белорусских дорогах обеспечивает дорожная милиция.

В машинах гуманитарной помощи везут продукты питания, мебель и технику. Все это доставят в Донецкую и Луганскую области, а затем раздадут пострадавшему населению. Уже завтра утром фуры пересекут белорусско-украинскую границу. Пройти таможенный контроль без очереди помогут Госпогранкомитет и белорусская таможня. Автомобили и сопровождающих встретит посол Беларуси в Украине в пункте пропуска "Новая Гута".

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