Беларусь отправила очередной гуманитарный груз в пострадавшие регионы Донбасса - доставку организовывает Фонд Алексея Талая

Очередной гуманитарный груз собран белорусами и отправлен в пострадавшие регионы. Десятки коробок помощи - это результат неравнодушия трудовых коллективов и организаций Белорусского союза женщин. Доставку до адресатов взял на себя Фонд Алексея Талая. Волонтер с позывным "Узда", совместно с российскими военными, подключились к транспортировке груженой техники в Донецк. Там к разгрузке КАМАЗа подключились подопечные общественной организации для детей-инвалидов "Дельфины". В ближайшие дни помощь, собранную белорусами, раздадут особо нуждающимся семьям, социальным приютам и интернатам.

Судя по обратным адресам, помощь в пострадавшие регионы идет практически из всех городов и сел Беларуси. Внутри - продукты, детское питание, бытовая химия, одежда, канцелярские принадлежности и игрушки. Только за один день гуманитарную помощь удалось развести в дома-интернаты Шахтерска и Зугрэса, в две организации помощи детям с инвалидностью Донецка, в госпитали Донецка и Харцызска.



Часть гуманитарной помощи отправится в Пункты временного размещения беженцев на территории Ростовской области - в первую очередь детям от 3 до 12 лет. Пакеты заранее были сформированы в Минске.

