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Беларусь отправила в Латвию для ликвидации пожара вертолет Ми-8

Час назад по поручению Президента Александра Лукашенко воздушное судно вылетело в соседнюю страну с аэродрома Липки. Экипаж из шести человек сразу же приступит к работе. В Латвии сейчас горит более 100 гектаров леса. Поэтому Рига обратилась к Беларуси за помощью.

Отметим, что у белорусских спасателей большой опыт в таких ситуациях. Ранее бойцы нашего МЧС помогали справляться с пожарами в Грузии, Турции, Греции, России и Сербии.

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