Беларусь отправила в Латвию для ликвидации пожара вертолет Ми-8

Час назад по поручению Президента Александра Лукашенко воздушное судно вылетело в соседнюю страну с аэродрома Липки. Экипаж из шести человек сразу же приступит к работе. В Латвии сейчас горит более 100 гектаров леса. Поэтому Рига обратилась к Беларуси за помощью.