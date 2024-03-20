Беларусь отвергла претензии ООН относительно соблюдения прав человека в стране

Так называемая группа экспертов УВКПЧ, распространяющая в своих ангажированных докладах дезинформацию о президентских выборах в Беларуси в 2020 году и последующей ситуации, является инструментом давления и не придерживается этих принципов. Беларусь не признает такие мандаты. Источником анонимных "интервью из первых рук", на которые ссылается доклад, вероятно, выступают сбежавшие из страны "активисты", которым не удалось подорвать белорусское государство через попытку цветной революции, участие в незаконных антиправительственных акциях и столкновениях с правоохранителями. Сейчас они транслируют из-за рубежа экстремистские призывы и планы по свержению законной власти, вплоть до вооруженного конфликта в Беларуси.

Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве