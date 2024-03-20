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Беларусь отвергла претензии ООН относительно соблюдения прав человека в стране
Беларусь твердо привержена обязательствам в области прав человека и подтверждает готовность взаимодействовать с государствами - членами ООН на принципах уважения государственного суверенитета, беспристрастности и универсальности. Об этом заявила постпред нашей страны при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская - в ходе 55-й сессии Совета ООН по правам человека. На ней обсуждался доклад Верховного комиссара о ситуации с правами человека в Беларуси.
Так называемая группа экспертов УВКПЧ, распространяющая в своих ангажированных докладах дезинформацию о президентских выборах в Беларуси в 2020 году и последующей ситуации, является инструментом давления и не придерживается этих принципов. Беларусь не признает такие мандаты. Источником анонимных "интервью из первых рук", на которые ссылается доклад, вероятно, выступают сбежавшие из страны "активисты", которым не удалось подорвать белорусское государство через попытку цветной революции, участие в незаконных антиправительственных акциях и столкновениях с правоохранителями. Сейчас они транслируют из-за рубежа экстремистские призывы и планы по свержению законной власти, вплоть до вооруженного конфликта в Беларуси.
Лариса Бельская подчеркнула, что "эти персонажи" ни юридически, ни фактически не представляют ни Беларусь, ни ее народ, а попытки западных правительств представить их якобы "лидерами" демократических сил - это злонамеренное искажение принципов международного права и Устава ООН с целью узаконить деятельность против суверенного белорусского государства и вмешательство в его внутренние дела.
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