Беларусь пересматривает взаимоотношения с ООН на законодательном уровне

Мы очень тщательно всегда готовили свой отчет, его представляли на добровольной основе. Многие страны это в том числе подчеркивают, что мы очень добросовестно, что мы выполняем все свои международные обязательства в отличие от того комитета ООН по правам человека, который пытается трактовать свои полномочия политизированно, с чем Республика Беларусь уже согласиться не может.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси