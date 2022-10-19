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Беларусь пересматривает взаимоотношения с ООН на законодательном уровне
Политическое давление западной коалиции на судебную систему страны вынуждает Беларусь пересматривать взаимоотношения с ООН, причем на законодательном уровне. От одного из протоколов приняли решение отказаться сенаторы Совета Республики на заседании сессии.
К такому решению сподвигли действия самой комиссии Организации Объединенных Наций. Она самовольно и необоснованно расширила свои полномочия в отношении нашей страны, прикрываясь обращениями белорусских граждан. Но по факту "это тексты под копирку и одни и те же лица, живущие на еврогранты", - подчеркнули парламентарии. А с белорусской стороны наше сотрудничество выглядит как игра в одни ворота.
Мы очень тщательно всегда готовили свой отчет, его представляли на добровольной основе. Многие страны это в том числе подчеркивают, что мы очень добросовестно, что мы выполняем все свои международные обязательства в отличие от того комитета ООН по правам человека, который пытается трактовать свои полномочия политизированно, с чем Республика Беларусь уже согласиться не может.
При этом Беларусь продолжит выступать на международных площадках по вопросам защиты прав человека. Неизменными останутся и наши принципы - это равноправие и невмешательство во внутренние дела.
Пересмотрели сенаторы и протоколы о почтовых услугах. Одна из проблем, которую ощутили белорусы, - денежные переводы с Украиной, Польшей и Прибалтикой. Для развития транзита отправлений внесены изменения в акты Всемирного почтового союза. В его составе сегодня 192 страны.
Ратифицируем не только потому, что мы обязаны это сделать, а мы заинтересованы, страна заинтересована, народ заинтересован в том, чтобы мы могли общаться письмами, посылками по всему миру. Эти протоколы способствуют развитию внешнеэкономической деятельности операторов связи по оказанию почтовых услуг.
Также на очередной сессии Совета Республики сенаторы ратифицировали сразу два соглашения по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС.
Они направлены на упрощение системы платежей, справедливое распределение пошлин между пятью странами-участницами, положительный экономический эффект для нашей страны. На сентябрь этого года ввозные таможенные пошлины уже составили 80 миллионов рублей.
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