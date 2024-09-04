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Беларусь перейдет на новое кассовое оборудование с 1 июля 2025 года - как идет подготовка
С июля следующего года без переноса сроков в Беларуси бизнес перейдет на новое кассовое оборудование. Это предусмотрено постановлением правительства и Национального банка, согласно которому в стране необходимо провести полное обновление парка касс. Требования уже сформированы, есть наработанные образцы устройств. Какое оборудование специалисты советуют выбирать предпринимателям? Почему не стоит игнорировать сроки модернизации касс? Узнавала Алина Лаппо.
Свой магазин сладостей по франшизе одного из белорусских производителей Денис Сикорский открыл в мае этого года. Столичный предприниматель не скрывает, что открытие своего дела - дело хлопотное: собрать документы, зарегистрировать бизнес, найти место и сотрудников. А еще решить, как принимать деньги от покупателей.
Я понимал, что хочу вести детальный учет реализованного товара, для этого искал оптимальные решения. Изучив все варианты, которые есть на рынке, понимая требования законодательства, я пришел к выводу, что программные кассы 3 в 1 с возможностью подключения к ней сканера штрихкодов, весов делает, по сути, полноценное рабочее место кассира. К тому же замена программных касс под новые требования законодательства обходится проще альтернативных вариантов.
Такую технику сейчас нередко замечаем и мы, потребители, когда расплачиваемся, например, в магазине. Действительно бизнес Беларуси сегодня все чаще смотрит в сторону именно такого оборудования. В чем его преимущества, спросили у разработчиков.
Вот, например, у нас представлены онлайн-кассы, которые устанавливаются не только на устройства, которые совмещают в себе и банковский терминал, и чековый принтер, но также у нас есть и мобильный телефон, и планшет, которые позволят скачать мобильное приложение и подать заявку на подключение, т.е. не требуется стоять в очередях. Есть свои особенности, есть свои требования, есть сроки по обновлению и сроки по подключению. В любом случае субъекту хозяйствования придется понести какие-то расходы, но они существенно ниже, если бы он, например, обновлял простые кассы.
Сегодня в Беларуси свыше 120 тыс. субъектов хозяйствования используют кассовое оборудование. Его в стране более 270 тыс. Специалисты не скрывают, что объем работ по обновлению предстоит весомый. Большую часть парка касс, конечно, можно под новые требования доработать, остальную же придется заменить. Для чего нужен апгрейд? Во-первых, цифровизация и внедрение новых решений. Во-вторых, повышение прозрачности и точности финансовых операций. Ну и главная цель - обеспечить вывод маркированных товаров из оборота.
Сегодня порядка 30 групп товаров, которые у нас маркируются, это различные виды, такие как молоко, чай, кофе и иные хозяйственного и продовольственного назначения. Кассовое оборудование, которое установлено, должно быть обновлено для того, чтобы каждую единицу товара можно было идентифицировать и вывести из сети в розницу. Это необходимо для того, чтобы субъекты хозяйствования могли обеспечить качественную реализацию данного товара, а покупатели могли убедиться, что товар подлинный, легальный.
МНС: Сроки обновления или замены кассового оборудования переноситься не будут
Не ждать до последнего - главный посыл специалистов. Конкретные требования определены, как и даты. Поэтому об этом лучше позаботиться сегодня, иначе завтра можно встать в очередь. Постановление вступает в силу с июля следующего года, с того же дня работа с кассами, которые не соответствуют новым требованиям, грозит штрафами.
Ольга Тараканова, замначальника управления электронных систем контроля Главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:
Мы рекомендуем субъектам хозяйствования, которые используют кассовые суммирующие аппараты, особенно те модели, которые не будут дорабатываться до соответствия новым требованиям, обращаться к операторам программных кассовых систем для приобретения программных касс. В настоящее время деятельность операторов кассовых систем осуществляют 5 субъектов хозяйствования.
Все актуальные требования к кассовому оборудованию можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам. Там же размещены перечни моделей, подлежащие или же не подлежащие доработке.
Также МНС обращает внимание, что конкретные сроки определены и переноситься не будут. Для субъектов хозяйствования, которые реализуют маркированные товары, дедлайн - до конца года, для всех остальных - апрель следующего года.
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