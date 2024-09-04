Беларусь перейдет на новое кассовое оборудование с 1 июля 2025 года - как идет подготовка

Вот, например, у нас представлены онлайн-кассы, которые устанавливаются не только на устройства, которые совмещают в себе и банковский терминал, и чековый принтер, но также у нас есть и мобильный телефон, и планшет, которые позволят скачать мобильное приложение и подать заявку на подключение, т.е. не требуется стоять в очередях. Есть свои особенности, есть свои требования, есть сроки по обновлению и сроки по подключению. В любом случае субъекту хозяйствования придется понести какие-то расходы, но они существенно ниже, если бы он, например, обновлял простые кассы.

Алексей Смирнов, замдиректора РУП "Издательство "Белбланкавыд"