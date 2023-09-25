Беларусь планирует отменить визовый режим с Доминиканой

Беларусь и Доминиканская Республика готовятся к взаимной отмене виз. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект соответствующего межправсоглашения между двумя странами. Курировать эту работу будет Министерство иностранных дел Беларуси.

Доминикана - популярное у туристов государство в Карибском море. Оно традиционно входит в топ экзотических направлений для отдыха. Консульский сбор сейчас обходится в 70 долларов.