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Беларусь планирует отменить визовый режим с Доминиканой

Беларусь и Доминиканская Республика готовятся к взаимной отмене виз. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект соответствующего межправсоглашения между двумя странами. Курировать эту работу будет Министерство иностранных дел Беларуси.

Доминикана - популярное у туристов государство в Карибском море. Оно традиционно входит в топ экзотических направлений для отдыха. Консульский сбор сейчас обходится в 70 долларов.

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