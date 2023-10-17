Беларусь планирует принять миссию МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности в 2025 году. Об этом заявил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич на XXVII Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo, сообщает БЕЛТА .

Как отметил министр, Беларусь на системной основе взаимодействует с ведущими международными организациями по вопросам ядерной и радиационной безопасности, прежде всего с МАГАТЭ. Агентство оказывает нашей стране содействие в решении важнейших вопросов по реализации национальной ядерно-энергетической программы и развитию инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности. Рекомендации и предложения международных экспертов учтены при формировании национальных планов действий.