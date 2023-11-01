Беларусь планирует провести процесс вступления в ШОС в максимально кратчайшие сроки - Савиных

Беларусь планирует провести процесс вступления в ШОС в максимально кратчайшие сроки, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА.

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества". Им предусматривается выражение согласия Республики Беларусь на ратификацию меморандума, что определено государствами - членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Беларуси в организацию. Меморандум об обязательствах Республики Беларусь для получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества подписан 4 июля 2023 года в Нью-Дели.



"Мы работаем в этой организации достаточно давно - с 2010 года: сначала в статусе партнера по диалогу, а потом и в статусе наблюдателя. Мы видим, как эта организация динамично развивается. Вопросы безопасности и политический диалог расширяются в направлении конкретных проектов, социально-экономического развития региона, - рассказал Андрей Савиных. - В результате было принято решение о вступлении Республики Беларусь в эту организацию по нескольким причинам. Во-первых, она действительно является институтом, который обеспечивает стабилизацию и безопасность в регионе Большой Евразии. Во-вторых, открываются новые перспективы социально-экономического и инвестиционного сотрудничества".



Беларусь планирует провести процесс вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества в максимально кратчайшие сроки, отметил депутат. "Такой быстрый алгоритм вступления государства реализуется впервые, - отметил он. - Мы уже приняли законопроект о ратификации 22 межправительственных соглашений. В общей сложности планируется ратифицировать до 50 соглашений, которые уже действуют в рамках этой организации. Все они проанализированы, проведена серьезная работа по учету интересов Беларуси, они соответствуют перспективам нашего политического и социально-экономического развития".