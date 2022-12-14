Беларусь по безвизу посетили более 362 тыс. иностранцев: чем привлекает и удивляет наша страна

Какими бы страшилками о Беларуси ни пугали своих жителей наши соседи, у граждан Литвы, Польши, а также обладателей латвийских паспортов все большей популярностью пользуется отдых в нашей стране. Кто-то проводит у нас полноценный отпуск, кто-то выбирает семейный отдых выходного дня. За время действия безвизового въезда Беларусь посетили более 360 тыс. иностранцев. И, как говорят сами путешественники, здесь они сделали для себя много открытий. Репортаж Марины Романовской.



Александр приехал из Литвы.Раньшебыватьв Беларуси удавалось не чаще двух разв год.Сейчасже,благодаря безвизу,гостит намного чаще.Открыл для себя многогородов,впечатлен Минском.А белорусские продукты, говорит, это приятный бонус во время путешествия.

Много вкусных продуктов. Чипсы, пастила, сахар. Сахар слаще литовского, две ложечки белорусского равны трем ложечкам литовского сахара. Кроме того, русский язык. Мы там, в Литве, скучаем по русскому языку, а здесь комфортно.

Александр, гражданин Литвы



В этом магазине за время действия безвиза успели изучить предпочтения иностранных гостей. По вкусу белорусская молочка, колбасы, шоколад. Домой в качестве подарка чаще всего везут косметику. Радует и качество, и цена.



Оксана Епимахина, старший кассир магазина:

Продукцию нашу очень хвалят и очень любят. Колбасы, многие говорят, что доезжают до границы и на месте уже съедают. Белорусские консервы, детское питание. Корзина наполнена белорусским товаром!

Александр, гражданин Литвы









Владимир, гражданин Латвии:

Беларусь притягательна для иностранцев.За времядействия безвиза нашу страну посетили более 234 тыс. граждан Литвы, 208 тыс. обладателей латвийских паспортов, чуть более 19 тыс. поляков.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

На участке ответственности Полоцкого пограничного отряда в трех пунктах пропуска - "Григоровщина", "Урбаны", "Видзы" - проследовало более 123 тыс. граждан Литвы, а также граждан и неграждан Латвийской Республики. Пограничники всегда гостеприимно встречают гостей нашей страны. В том числе тех, кто следует по безвизу. Мы всегда готовы ускорить пропускную способность, для этого создаются дополнительные рабочие места.

Александр, гражданин Литвы

Тур выходного дня в Беларуси



ТуристическийБраслав готов удивлять не только отдыхом на озерах. Популярный белорусский курортпритягателен в любое время года. Машин на латвийских и литовских номерах заметно прибавляется в выходные. Благодаря безвизу иностранным гостям не нужно долго планировать путешествие.Поэтому так много желающих провести тур выходного дня в Беларуси.



