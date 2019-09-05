Беларусь - почетный гость 32-ой Международной книжной выставки в Москве

В Москве открылась Международная книжная выставка. В этом году собрались крупнейшие издательства из России, Восточной Европы и Центральной Азии. Беларусь выступает как почетный гость. И в этом году на отечественном стенде много новинок. Впервые представлена "Алмазная сутра". Это первая печатная священная книга Китая.





Белорусские печатники сумели воссоздать оригинал, и сегодня он существует в единственном экземпляре. Длина свитка 4,5 метра, а бумага сделана из тутового дерева. Также впервые Беларусь презентовала зубра, собранного из печатных машинок XIX-XX веков. Одних букв - более тысячи.