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Беларусь - почетный гость 32-ой Международной книжной выставки в Москве

В Москве открылась Международная книжная выставка. В этом году собрались крупнейшие издательства из России, Восточной Европы и Центральной Азии. Беларусь выступает как почетный гость. И в этом году на отечественном стенде много новинок. Впервые представлена "Алмазная сутра". Это первая печатная священная книга Китая.


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Белорусские печатники сумели воссоздать оригинал, и сегодня он существует в единственном экземпляре. Длина свитка 4,5 метра, а бумага сделана из тутового дерева. Также впервые Беларусь презентовала зубра, собранного из печатных машинок XIX-XX веков. Одних букв - более тысячи.



В преддверии 75-летия Победы Беларусь представила целую линейку изданий, посвященных освобождению нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Также в переводе на русский язык можно было познакомиться с повестями и романами Владимира Короткевича.

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