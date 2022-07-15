Беларусь подала заявку на вступление в ШОС

Больше возможностей для развития международных контактов даст Беларуси вхождение в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ее генеральный секретарь подтвердил подачу заявки Минска на членство. Чжан Мин заявил, что в ближайшее время начнутся все необходимые процедуры для вступления страны в объединение. Сейчас Минск имеет статус наблюдателя организации, позволяющий принимать участие в заседаниях Совета глав правительств, а также совещаниях министров по внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. Для нашей республики эта организация играет одну из ключевых ролей во внешней торговле. Утверждение Беларуси как полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества откроет новые перспективы для диверсификации нашего экспорта в Азиатский регион.