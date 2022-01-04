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Беларусь поддержала заявление лидеров "ядерной пятерки" о недопущении гонки вооружений
В Беларуси всецело поддерживают заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Об этом, отвечая на вопрос БелТА, сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
"Государства "ядерной пятерки" по сути пришли к консенсусу в отношении того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В условиях турбулентности международных отношений и наличия серьезных межгосударственных противоречий это не формализм, а очень важный факт. И здесь нельзя не оценить масштабную работу, проведенную нашими российскими коллегами как инициаторами этого документа", - отметил Анатолий Глаз.
В МИД приветствовали и заявили о всецелой поддержке данного заявления. "В том числе и заложенный в нем призыв к конструктивному диалогу и совместной работе по снижению военной конфронтации, повышению взаимного доверия и предотвращению гонки вооружений в целях создания благоприятной атмосферы для достижения прогресса в сфере разоружения и в конечном итоге - построения мира, свободного от ядерного оружия", - сказал представитель ведомства.
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