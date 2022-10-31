Беларусь поэтапно снижает использование пластика в торговле - как реагируют потребители и производители?

Беларусь поэтапно снижает использование пластика в торговле в торговле, на производстве и в быту. Упаковка из этого материала стала популярной во всем мире. Это удобно и дешево. Но лишь на первый взгляд. Пластиковые отходы - серьезная опасность для природы. Отдельные виды полимеров не перерабатываются вовсе, разлагаясь сотни лет. Сегодня многие страны вводят запреты, штрафы и рекомендации, чтобы ограничить использование пластика. Какие меры уже действуют в Беларуси? И как это влияет на экопредпочтения потребителя и производителя? Репортаж Ольги Анищенко.

Кто бы мог подумать еще полвека назад, что покупатель будет платить рублем за питьевую воду. А сегодня это выгодный бизнес и популярный продукт. На чистой воде делают имя. Время от добычи воды из скважины до розлива в стеклобутылку составляет не более одного часа, говорит работник предприятия.

Это один из самых известных в стране брендов по производству питьевой и минеральной воды. И едва ли не единственный, кто разливает свой продукт в стеклянную тару. За смену с конвейера сходит до 30 тысяч бутылок. Пластик здесь превалирует, однако стекло заметно потеснило полимеры даже за последний год.

Стеклянная тара используется в рекламных целях, на презентациях, во время совещаний на стол можно поставить стеклянную бутылку воды. Торговля заинтересовалась такой продукцией, она начала оборачиваться, продажи выросли практически в три раза. Евгений Марьюшич, начальник цеха по производству питьевой и минеральной воды ГП "Беларусьторг"

Как известно, спрос диктует предложение. И производитель наращивает объемы. Больше стекла - меньше пластика.

Сокращение полимерной упаковки - долгосрочная цель, объявленная в Беларуси экоприоритетом будущего. В помощь ряд мер: развитие вторичной переработки, инвестиции в производство стеклянной тары, упаковки из бумаги, новые стандарты и сокращение импорта пластиковой тары. И что важно - экономические стимулы для производителей. Те, кто выбирает экологически безопасную упаковку, могут рассчитывать на компенсацию.

В текущем году размер компенсации для таких субъектов хозяйствования увеличен. Есть определенный порядок, они должны подготовить пакет документов и обратиться к оператору вторичных материальных ресурсов.

Одноразовая пластиковая посуда с прошлого года - табу в общепите. А в нынешнем ряд обязательств принимает торговля. Сразу несколько ретейлеров подписали соглашение о намерениях снижать использование пластика, предложив покупателям экодружественную альтернативу. Пока все добровольно, с заботой о природе.

Мы все сталкиваемся, когда на кассах нам (даже если мы не просим) упаковывают наши покупки, чуть ли не каждую единицу, в отдельный пластиковый пакет. Соответственно, ограничение раздачи одноразовых пластиковых пакетов на кассах тоже является элементом снижения использования пластиковой упаковки.

Среди тех, кто поддержал зеленые инициативы, Белкоопсоюз. Организаторы рассчитывают, что со временем экодружественных торговых сетей в Беларуси станет еще больше. А при поддержке ответственных покупателей экологичная упаковка вернет утраченные позиции на полках наших магазинов.





Шоперы (это сетки так называемые), пакеты бумажные в каждом торговом предприятии у нас есть. Хлебобулочные изделия в бумажных пакетах, кондитерские изделия - в картонных коробах. Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза