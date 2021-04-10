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Беларусь - Польша: кто пытается настроить народы друг против друга?
Важно, чтобы партии мало того что работали в интересах общества, но и не стали пешками в чужой, совсем не белорусской политической игре. Как это произошло с отдельными беглыми персонажами, которые даже до конца не осознают, насколько глубоко пустили в них корни западные управленцы.
Кто пытается настроить наши народы друг против друга? И какова в этом роль официально не зарегистрированного Союза поляков в Гродно?
Журналисты АТН отправились в город над Неманом, где пообщались с этническими поляками (они, к слову, охотно шли на общение с государственной прессой). И выяснили, белорус поляку кто? Затронем тему работы польского консульства. Узнаем цену популяризации культуры. И почему дипломаты против изучения польского на курсах? А также - отношение поляков к ситуации в частной школе в Бресте: совпадает ли их мнение с позицией официальной Варшавы? Побываем в Польском доме и музее быта. Завтра в вечернем эфире позволим высказаться, в том числе на польском языке. Так кто кого ущемляет? Только конкретные примеры. Например, фестиваль Козюки: кто на нем решил поярчить и зачем?
Кроме этого, журналисты АТН отправились к самой границе. Что о ситуации думают белорусские поляки на селе? И почему не покидают Синеокую? Подробности уже завтра в "Главном эфире".
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