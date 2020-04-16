Беларусь получила более 10 000 тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи от Китая

Полученные тест-системы будут направлены на укрепление лабораторного потенциала Беларуси по диагностике нового коронавируса. Груз направят в лаборатории по всей стране. Это уже вторая партия, направленная в нашу страну из Китая. Напомним, 1 апреля доставлена партия, включавшая более 2 тысяч тестов, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.