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Беларусь получила из России очередную партию ЗРК "Тор-М2К"
В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К". Партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти ЗРК поступят в соединения и воинские части. Личный состав уже прошел подготовку и успешно освоил эти комплексы. Первые батареи "Тор-М2" поступили на вооружение ВВС и войск ПВО в 2011-м и 2012-м годах. Зенитно-ракетные комплексы при проведении боевых стрельб на полигоне Ашулук не раз выполнили все поставленные задачи на отлично. "Тор-М2" предназначен для решения задач ПВО, он обеспечивает эффективную противовоздушную оборону военных и гражданских объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях.
У нас идет поэтапное переоснащение на новые виды вооружения военной специальной техники. Сегодня прибыла очередная новая батарея зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Хотел бы отметить, что это плановая и не последняя поставка новых образцов вооружения военной специальной техники, которая направлена именно на обеспечение безопасности Республики Беларусь.
"Тор-М2К" является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, беспилотников, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия на широком спектре высот.
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