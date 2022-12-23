Беларусь получила из России очередную партию ЗРК "Тор-М2К"

В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2К". Партия вооружений получена в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти ЗРК поступят в соединения и воинские части. Личный состав уже прошел подготовку и успешно освоил эти комплексы. Первые батареи "Тор-М2" поступили на вооружение ВВС и войск ПВО в 2011-м и 2012-м годах. Зенитно-ракетные комплексы при проведении боевых стрельб на полигоне Ашулук не раз выполнили все поставленные задачи на отлично. "Тор-М2" предназначен для решения задач ПВО, он обеспечивает эффективную противовоздушную оборону военных и гражданских объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях.