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Беларусь получила первые истребители Су-30СМ
На военный аэродром в Барановичах прилетели первые два истребителя Су-30СМ, которые поступят на вооружение отечественных ВВС. Таким образом началась поставка по контракту, который был заключен ранее. Реализация проекта проходит в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Всего же речь идет о 12 таких самолетах. Как подчеркнули в Минобороны страны, истребители должны обновить парк боевых воздушных машин. Таким образом, отметил Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сегодня началось поэтапное перевооружение ВВС на новые типы самолетов.
Тяжелый многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ способен выполнять функции перехватчика, бомбардировщика и командного пункта. Воздушная машина работает днем и ночью, в любых погодных условиях по всевозможным целям. На сегодняшний день Су-30СМ считается одним из лучших истребителей в мире.
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