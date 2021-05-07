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Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19

В продолжение темы вакцины. Более детально о создании собственного препарата от коронавируса сегодня рассказали в Минздраве. Как вы уже слышали, Президент отметил: получен ее "кандидатский вариант" - так называемая вакцина в пробирке. Основное преимущество отечественной разработки - наличие в ней полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса.

Еще одним плюсом отечественной вакцины станет возможность при необходимости менять ее состав, то есть - оперативно реагировать на появление новых штаммов.

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