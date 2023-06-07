Беларусь получит от России 3,5 млн долларов в рамках технической помощи на достижение Целей устойчивого развития

Беларусь получит от России 3 с половиной миллиона долларов в рамках технической помощи на достижение Целей устойчивого развития.



В них включены 17 позиций по единой системе ООН. От экономики и социальной сферы до таких глобальных целей, как борьба с изменением климата или ликвидация голода. В их достижении у Беларуси барьеров нет. Большой прогресс отмечают наши партнеры и соседи. Об этом говорят и количественные показатели. Так, в прошлом году в рейтинге из 169 страннаша заняла 34 место.



Чтобы адаптировать Цели устойчивого развития для Беларуси, разработан соответствующий проект. Он рассчитан до конца 2025 года. Основные аспекты накануне обсудили на заседании Координационного комитета. В его составе - руководители структур ООН, работающие в нашей стране.

