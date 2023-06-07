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Беларусь получит от России 3,5 млн долларов в рамках технической помощи на достижение Целей устойчивого развития
Беларусь получит от России 3 с половиной миллиона долларов в рамках технической помощи на достижение Целей устойчивого развития.
В них включены 17 позиций по единой системе ООН. От экономики и социальной сферы до таких глобальных целей, как борьба с изменением климата или ликвидация голода. В их достижении у Беларуси барьеров нет. Большой прогресс отмечают наши партнеры и соседи. Об этом говорят и количественные показатели. Так, в прошлом году в рейтинге из 169 страннаша заняла 34 место.
Чтобы адаптировать Цели устойчивого развития для Беларуси, разработан соответствующий проект. Он рассчитан до конца 2025 года. Основные аспекты накануне обсудили на заседании Координационного комитета. В его составе - руководители структур ООН, работающие в нашей стране.
Валерий Бельский, национальный координатор по достижению ЦУР, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Та помощь, в которой мы нуждались, по многим направлениям социально-экономического развития, связанной с какими-то вопросами глобального уровня, например, преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС, после введения санкций приостановилась. В данной связи проект значим тем, что, по сути дела, возобновляется такая поддержка. Донором этого проекта является Российская Федерация. И я надеюсь, что другие тоже последуют этому примеру.
На заседании Координационного комитета рассмотрели вопросы старта проекта по международной технической помощи для достижения Целей устойчивого развития, рабочий план и утвердили состав организационного комитета.
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