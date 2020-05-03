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Беларусь помнит

Проект белорусах, прошедших Великую Отечественную. Художественно-постановочные ролики проекта "Беларусь помнит!" с участием родственников фронтовиков вызвали ажиотаж среди наших зрителей. К нам приходят многочисленные, в том числе и написанные от руки, письма с фотографиями ветеранов. Многие люди хотят, чтобы история их дедов и прадедов не была забыта.

Главный герой -лейтенант Николай Игначков, который ослушался приказа и поместил тяжелую артиллерию в месте, не указанном на карте. Такое своеволие в итоге спасло жизнь сотням солдат. Как это произошло, узнаем через минуту.
Снимал историю своего деда вместе с командой Агентства теленовостей режиссер Александр Игначков. Итак, о памяти, которая прошла сквозь время и поколения.

Мы помним! Агентство теленовостей подготовило новую серию проекта "Беларусь помнит!", который посвящен 75-й годовщине Великой Победы.

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