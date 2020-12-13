О настоящих подвигах белорусов в военное время наши следующие герои знают из истории своей семьи. И очень гордятся, что им посчастливилось быть потомками известного генерала Советской армии Федора Лазаревича. Он был заместителем маршала Ивана Баграмяна. Благодаря ему - белорусу из глубинки в Витебской области - тыл армии был хорошо оснащен в боях, за что и получил немало наград. В нашем следующем ролике - одна личная история из жизни генерала по воспоминаниям его племянницы Евгении. Тот страшный день глазами еще совсем маленькой девочки - прямо сейчас в проекте "Беларусь помнит".