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Беларусь помнит и гордится каждым, кто сражался за Великую Победу

Не только в эти дни, глядя на календарь, мы вспоминаем героев Великой Победы. Бесконечная благодарность тем, кто отдал жизнь за наше будущее, уже в крови нашего народа. Хранить память ради них и ради будущих поколений - важная миссия для всех нас.
Главное - усвоить уроки истории и не позволить переписывать факты. Беларусь помнит и гордится каждым, кто сражался за Великую Победу. Мы бережно храним традиции, в которых и есть наше единство (видео).

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