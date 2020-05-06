Не только в эти дни, глядя на календарь, мы вспоминаем героев Великой Победы. Бесконечная благодарность тем, кто отдал жизнь за наше будущее, уже в крови нашего народа. Хранить память ради них и ради будущих поколений - важная миссия для всех нас.

Главное - усвоить уроки истории и не позволить переписывать факты. Беларусь помнит и гордится каждым, кто сражался за Великую Победу. Мы бережно храним традиции, в которых и есть наше единство (видео).



