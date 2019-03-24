3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Беларусь помнит". Михаил Метла
Сохранению традиционных устоев и ценностей посвящена даже отдельная глава... О том, что для нас действительно важно и ценно, рассказывает и большой проект АТН под названием "Беларусь помнит". Новый ролик из серии посвящен Михаилу Метле.
Чтобы попасть в Красную армию и защитить родную землю от фашистов, он добавил себе год. 17-летнего парнишку в 1944-м направили в танковые войска, где он увидел все ужасы военного лихолетья. Обычный рядовой механик-водитель уничтожил не один танк, да и в его боевую машину не раз прилетали вражеские снаряды. Но Михаил Никитич до конца сражался за мирное небо над головой. Великую победу он встретил в госпитале.
И несмотря на то, что сегодня его нет рядом с нами, его родные, близкие и знакомые помнят о цене, которую ветеран заплатил за то, чтобы мы сегодня спокойно жили в нашей независимой стране. А сын, внуки и уже правнуки продолжают дело своего предка и каждый день показывают сотням и тысячам туристов, что на самом деле стоит за страшным словом война и чего стоит мир.
Все ролики из цикла "Беларусь помнит" доступны на YouTube-канале Агентства телевизионных новостей. Присоединяйтесь и не забывайте наших героев.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва