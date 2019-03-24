"Беларусь помнит". Михаил Метла

Сохранению традиционных устоев и ценностей посвящена даже отдельная глава... О том, что для нас действительно важно и ценно, рассказывает и большой проект АТН под названием "Беларусь помнит". Новый ролик из серии посвящен Михаилу Метле.



Чтобы попасть в Красную армию и защитить родную землю от фашистов, он добавил себе год. 17-летнего парнишку в 1944-м направили в танковые войска, где он увидел все ужасы военного лихолетья. Обычный рядовой механик-водитель уничтожил не один танк, да и в его боевую машину не раз прилетали вражеские снаряды. Но Михаил Никитич до конца сражался за мирное небо над головой. Великую победу он встретил в госпитале.



И несмотря на то, что сегодня его нет рядом с нами, его родные, близкие и знакомые помнят о цене, которую ветеран заплатил за то, чтобы мы сегодня спокойно жили в нашей независимой стране. А сын, внуки и уже правнуки продолжают дело своего предка и каждый день показывают сотням и тысячам туристов, что на самом деле стоит за страшным словом война и чего стоит мир.



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