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Молодежный поезд прибыл в Гродно. Следующая остановка - Молодечно
Сегодня в Гродно прибыл молодежный поезд. Это уже седьмой город для участников проекта, а стартовал состав в минувшие выходные из Витебска. На протяжении всего пути около ста юношей и девушек из всей страны знакомятся со знаковыми объектами, посещают исторические места, отдают дань уважения павшим и живым героям Великой Отечественной. Гродно не стал исключением. Молодые люди возложили цветы к памятнику воинам и партизанам в городском парке. Пообщались в открытом диалоге с представителями власти и общественных объединений, посетили Августовский канал и провели экологическую акцию "Чистый лес".
Сергей Сыранков, руководитель республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне": "Основная идея данного проекта, чтобы, собрав, по сути, разнообразную молодежь из всей Республики Беларусь, мы могли поглубже познакомиться со всеми регионами, познакомиться с нашим славным историко-культурным наследием, посетить знаковые места, которые дороги всем нам, пообщаться с молодежью, посмотреть, какими проблемами живет молодежь, какие проекты реализуются".
Следующей остановкой молодежного поезда станет Молодечно.
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