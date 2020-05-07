"Беларусь помнит. Помним каждого". Присоединиться к марафону может каждый

Патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого" объединила всю страну

Большая дата этой недели: 9 Мая и 75-я годовщина Великой Победы. Готовимся всей страной. Событие, которое сложно переоценить, стоит только представить, сколько жизней было отдано ради нашего будущего. Наш народ тогда не испугался, а понимал - такова цена свободы и независимости. И в наших силах сейчас сохранить эту живую нить нескольких поколений и память о героическом подвиге наших дедов и прадедов. Именно поэтому мы так много уделяем внимание в эфире этой теме. По всей стране продолжается марафон памяти.

Живые цветы к местам воинской славы во всех уголках Беларуси возлагают представители власти, крупнейшие общественные организации и просто неравнодушные белорусы. Патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого" объединила всю страну. По местам памяти прошла

Вероника Бута.

Когда началась война, Тамаре Алексеевне было всего 17. Освоить специальность радиста пришлось всего за пару месяцев. Сразу после перелеты под бомбардировками, ночные засады и жестокие бои. Все это со слезами и переживаниями о родных. Среди воспоминаний о тех тяжелых годах самое яркое, конечно, День Победы, который встретила уже в Минске. Традиция жива до сих пор.

Сегодня память о той войне хранят более 4,5 тысячи ветеранов и более 12,5 тысячи пострадавших от ее последствий. Для них эти майские дни самые важные праздники в году. Дни, в которые как никогда ощущается ценность великого подвига. Этот подвиг наши деды и прадеды совершали в самых разных уголках страны и за ее пределами.

Июнь 1941. Военный городок в Уручье одним из первых в столице принял удар фашистов

Все случилось так быстро, что шансов спастись было крайне мало. Расстреливали целыми семьями.Памятник на выезде из Минска воздвигли в память захороненных здесь 30 тысяч военнопленных, советских воинов, партизан и мирных жителей, которых белорусская земля потеряла в первые два года войны. На мемориальной плите у обелиска имена нескольких десятков погибших воинов. Беларусь чтит память каждого.

В Пружанах из 265 безымянными остаются двое защитников

. В Пружанах это практически уже удалось. Из 265 безымянными остаются двое защитников, но и здесь работа не прекращается. Помогают рассекреченные архивы, воспоминания старожилов и информация от родственников фронтовиков. В братской могиле здесь похоронены бойцы Красной армии и партизаны. Большинство из них погибли при освобождении города в 1944.

Анастасия Куприянова отправила на фронт пятерых сыновей, вслед за ними сама ушла в партизаны. Материнское сердце верило в лучшее, но увы. Ее детям не суждено было вернуться домой. Это самое страшное, что может произойти в судьбе женщины. Мемориал в Жодино в ее честь олицетворяет всех матерей в годы той безжалостной войны.



Сенно - маленький белорусский городок. В декабре 1941 здесь было гетто

Сенно. Маленький белорусский городок с населением не более 10 тысяч. В декабре 1941 здесь было гетто. Тогда погибли более 900 человек. Всего в небольшом районе более 40 братских захоронений. Одно из них в центре города. Здесь покоятся более 200 человек - партизаны, подпольщики, красноармейцы, погибшие в разные годы войны.

. В этих непроходимых лесах и болотах хранится много военных тайн. Кличевский район вписал одну из самых ярких страниц в историю Великой Отечественной. Здешние края стали полем боя для 18 тысяч партизан. Кличевский край и по сей день называют партизанским.

Отважный и бесстрашный Марат Казей. В свои 14 у него не дрогнула рука

Отважный и бесстрашный. В свои 14 у него не дрогнула рука. Пионер Марат Казей взрывает себя последней гранатой, чтобы уничтожить группу немцев.

. История героического подвига потрясает даже самых маленьких. Подобные монументы можно найти в любом уголке страны. Великая Отечественная оставила свой след буквально на каждом километре белорусской земли.

Стране был нанесен колоссальный ущерб

Кроме огромного количества человеческих жертв, полностью была разрушена и наша экономика. Стерты с лица земли 10 тысяч предприятий, 9 тысяч колхозов и совхозов, уничтожена социальная инфраструктура: сожжены практически все детские сады и школы. 3 миллиона белорусов остались без крыши над головой.

Потребовались десятилетия, чтобы построить Беларусь практически с нуля: кирпичик за кирпичиком, завод за заводом, школу за школой. На еще вчерашнюю линию огня вышли дети и матери, инвалиды, старики. Каждый считал своим долгом очистить страну от следов фашистского варварства как можно скорее.

Помогала восстанавливать страну из руин и бабушка первого вице-премьера. Оставшись в годы войны сиротой, она не потеряла веру в лучшее, а, напротив, бросила все силы, чтобы своими руками это лучшее построить.Дмитрий Крутой уверен, о великих военных и просто житейских подвигах нужно помнить не только в юбилейные даты.

Цветы к обелиску "Минск город-герой". Памятный комплекс на возвышенности у парка Победы как символ непоколебимости и силы духа белорусов. Здесь традиционно происходит встреча поколений и передается эстафета мира. Нынешний год не станет исключением.

Каждый день несут цветы к монументу в центре Минска - одному из главных символов Великой Победы

38-метровый гранитный памятник появился в 1954. С тех пор стал символом несокрушимости белорусского народа. К юбилейной дате предстанет в обновленном виде. Здесь же вечером 9 Мая на импровизированной сцене прозвучат поздравления от артистов. Сегодня представители культурной элиты страны накануне праздника почтили память героев.

"Беларусь помнит. Помним каждого"…