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"Беларусь помнит. Правда войны" - выставочный проект Борисовской библиотеки
"Беларусь помнит. Правда войны". В память о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Борисовская центральная районная библиотека представила выставку. Проект состоит из двух разделов. Это подборка книг, периодики, архивных материалов. Важный компонент выставки - краеведческая информация, раскрывающая подробности о жертвах геноцида именно на борисовской земле (а это 132 сожженные деревни региона). Вторая часть выставки - экспозиция уникальных документов, предоставленных библиотеке управлением по труду, занятости и соцзащите Борисовского района.
Проекты, посвященные Году исторической памяти и теме геноцида в годы Великой Отечественной войны, есть не только в центральном библиотечном учреждении Борисова, но и в его филиалах - 1-й, 2-й, 6-й и 7-й городских библиотеках, в книгохранилищах деревень Большая Ухолода, Моисеевщина и Мстиж.
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