"Беларусь помнит". Виктор Ветошкин

Яблони в цвету и бутоны красных тюльпанов. Именно они каждый год предвещают приближение великого праздника, который для многих по-прежнему "со слезами на глазах". Всего несколько дней отделяют нас от Дня Победы. И во многих городах Беларуси запущен обратный отсчет. Как напоминание о том, насколько долгожданным был этот день для всех, кому хватило горя на войне.



Те, кто прошел дорогами войны, до сих пор называют 9 мая самым ярким днем весны. Ведь именно он положил начало новой светлой и мирной жизни, зачеркнув черные от страдания советского народа годы. И где-то в эти дни, только в 45-м, солдаты делились радостью с родными в письмах от того, что дошли до Берлина и даже оставили автографы на стене рейхстага!



Именно такая история легла в основу нового ролика масштабного проекта Агентства теленовостей "Беларусь помнит". Это фактически мини-фильм, где раскрыта история легендарного минометчика Виктора Ветошкина.



Чтобы максимально достоверно рассказать ее, авторы буквально прошли по боевому пути героя. Съемки проходили в России, Германии, Беларуси. О ветеране найдено множество интересных фактов.



В Москве на Поклонной горе его имя навечно вписано среди кавалеров трех орденов Славы. А в Минске в музее 202-й школы Ветошкину посвящена масштабная экспозиция. Еще при жизни Виктор Ветошкин стал почетным гражданином Гомельской области.



И сегодня его дочь рассказывает поколению next, через что пришлось пройти ее отцу и сотням тысяч таких же солдат и офицеров, тем, кто брал Берлин! Смотрим премьеру!



