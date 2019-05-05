3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Беларусь помнит". Виктор Ветошкин
Яблони в цвету и бутоны красных тюльпанов. Именно они каждый год предвещают приближение великого праздника, который для многих по-прежнему "со слезами на глазах". Всего несколько дней отделяют нас от Дня Победы. И во многих городах Беларуси запущен обратный отсчет. Как напоминание о том, насколько долгожданным был этот день для всех, кому хватило горя на войне.
Те, кто прошел дорогами войны, до сих пор называют 9 мая самым ярким днем весны. Ведь именно он положил начало новой светлой и мирной жизни, зачеркнув черные от страдания советского народа годы. И где-то в эти дни, только в 45-м, солдаты делились радостью с родными в письмах от того, что дошли до Берлина и даже оставили автографы на стене рейхстага!
Именно такая история легла в основу нового ролика масштабного проекта Агентства теленовостей "Беларусь помнит". Это фактически мини-фильм, где раскрыта история легендарного минометчика Виктора Ветошкина.
Чтобы максимально достоверно рассказать ее, авторы буквально прошли по боевому пути героя. Съемки проходили в России, Германии, Беларуси. О ветеране найдено множество интересных фактов.
В Москве на Поклонной горе его имя навечно вписано среди кавалеров трех орденов Славы. А в Минске в музее 202-й школы Ветошкину посвящена масштабная экспозиция. Еще при жизни Виктор Ветошкин стал почетным гражданином Гомельской области.
И сегодня его дочь рассказывает поколению next, через что пришлось пройти ее отцу и сотням тысяч таких же солдат и офицеров, тем, кто брал Берлин! Смотрим премьеру!
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все