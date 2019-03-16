"Беларусь помнит". Зинаида Корж

О тех, кто своим мужеством, храбростью, силой духа приближал Великую Победу, рассказывает и Агентство теленовостей. Проект "Беларусь помнит" - это связь времен и поколений: тех, кто сражался на поле боя в годы войны, и их потомков - детей внуков и правнуков. В том числе наш рассказ и о героических женщинах. Зинаида Корж. Сила духа этой хрупкой девочки оказалась прочнее брони немецких танков. Она стала ангелом-хранителем для многих солдат Красной армии (видео).