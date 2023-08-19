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Беларусь помогает сохранить необычный вид березы - карельскую
Символ Карелии - береза. Но не обычная, а карельская. Не всякая, что растет в Карелии, будет именно такой. С виду неказистая. Все самое ценное скрыто у нее внутри. Все дело в том, что у "карелок" нет привычных взгляду годовых колец. Оттого рисунок древесины особенный. Перекрученные волокна, пятна, извилистые линии - настоящий древесный мрамор.
Необычную березу обнаружили почти три столетия назад именно в этих краях, оттого и назвали карельской. Но так случилось, что сегодня ей приходится бороться за место под карельским солнцем.
В нашем регионе их до 1700 штук, даже пересчет на штуки идет. А допустим, на территории Беларуси их намного больше, раз в 10. Поэтому мы пытаемся их всеми способами сохранить.
Оказалось, что у нас под Гомелем самый большой питомник карельской березы. Так что все дороги для исследований ведут в Беларусь. Ученые и вправду на связи: организуют экспедиции, изучают генетику, обмениваются образцами.
Часть материала в Институт леса Карельского научного центра РАН привезли из Беларуси. "Мы, скажем так, ввели в культуру часть белорусских деревьев", - говорит Ксения Гудкова.
"Карелок" так мало, что уникальную березу попросту клонируют. В коллекции Института леса Карельского научного центра РАН более сотни генотипов. Здесь уверены, что лучшего способа размножить, а значит, сохранить краснокнижный вид пока не придумано.
Так что карельскую березу в Карелии еще поискать. Зато сувениров от местных мастеров здесь в достатке. Правда, березу для этих целей, говорят, везут из Беларуси, где найти в лесах одну из самых ценных пород (и самых дорогих) куда проще, чем в самой Карелии.
Смотрите спецрепортажАТН "Клевое место" ЗДЕСЬ
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