Беларусь поможет людям вне зависимости от политических ветров в Евросоюзе - таков лейтмотив поездки Президента на границу

В общем ситуация со стороны Европейского союза - это даже не знаменитое "это другое", а ничего не вижу, ничего не слышу и ничего не скажу. Мантра только одна - виноват Лукашенко (рядом еще и Путин) вместо того чтобы реально смотреть на факты.

Погиб 31 беженец, всего с начала года прибыли 17 тысяч мигрантов. Это мы не про Беларусь, а Францию и Великобританию. Да, со Средиземного моря миграционные потоки не ослабевают, но именно с польской стороны идут якобы неправильные мигранты.

Наша же страна поможет людям вне зависимости от политических ветров в Евросоюзе - таков лейтмотив поездки Президента на границу. Алексей Волков работал на месте и видел все своими глазами.

Ла-Манш или как сами британцы его называют "английский канал" за 2021 год переплыло из Франции в Великобританию почти 20 000 человек. Все они нелегалы, все они беженцы из Сирии, Ирака и других стран, охваченных войной.

А это уже белорусско-польская граница. Примерно 2 тысячи человек, по сути, разделяют мечту "французских" беженцев. Только их не пускают. Там полиция помогает им сесть в лодки и уплыть, а тут они получают от поляков ударные дозы газа и светошумовых гранат.













ТЛЦ "Брузги" и его обитатели - это яркий символ политического тупика в ЕС: беженцы хотят именно в Германию, не Польшу, а в Берлин. Стена перед мечтой их встречает водометами с химией - почти 140 пострадавших, два десятка детей.

Можно долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит, как это делают еврочиновники, а можно как Президент Беларуси - приехать и лично поговорить с людьми. Это не про статус, не про национальность и религию, это про человечность.

Подавляющее большинство обитателей центра - курды-езиды. Их выгнали из родных стен террористы "Исламского государства" и проамериканское руководство в иракском Курдистане. 250 тысяч сейчас живет под стенами своего дома - города Эрбиль - в палатках.

Александр Лукашенко зашел и в сам логистический центр - там Президента ждали.

Для многих беженцев белорусский лидер стал символом надежды. Ведь Президент несколько раз подчеркнет: "Мы вас не бросим".

Наша страна помогает беженцам чем может уже две недели. Окончательно в собственной несостоятельности по ту стороны границы расписывались ежедневно: мы - гуманитарную помощь, эксперты Еврокомиссии, ООН и Всемирной организации здравоохранения - визиты вежливости и просьбы держаться.

Получается совсем некрасивая история со стороны ЕС: беженцы - это не беда Беларуси, но мы помогаем в решении. А нам за это угрожают санкциями и обвиняют во всех смертных. Минску помощи не надо - людям помогите, они к вам обращаются за убежищем.













Ангела Меркель, персона уходящая, но ее обещания помочь должны быть выполнены. Или нет? Может, Европе другое интересно?

Кстати, пока что единственная более-менее реальная помощь была от Красного Креста. Организация выделила 260 тысяч долларов. Капля в море, если учитывать обещания Берлина.

Курды - народ крайне своенравный. И тот, кто называет беженцев "гибридным оружием", кажется, просто не понимает, что говорит. Фальшь они чувствуют за версту. Как и хороших людей.

Показательна ситуация с медиа других стран. Могут спокойно работать на границе даже польские журналисты. Но не приезжают. Может, боятся репрессий дома, а может, понимают: то, что Польша называет "войной на границе", по факту женщины и дети - "не можешь это показать".