Президенты Беларуси и России завтра, 18 февраля, в Москве обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск. Повестку предстоящих переговоров раскрыл сегодня Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на Осиповичском полигоне, где проходит учение "Союзная решимость". Ожидается, что во время предстоящего визита в Россию Александр Лукашенко и Владимир Путин совместно проинспектируют учение. Формат работы главнокомандующих проработает российская сторона.



Сегодня же Президент Беларуси проинспектировал маневры под Осиповичами (это одна из основных локаций учений в Беларуси). Там в розыгрыше тактического эпизода приняли участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск России. Президенту доложили о создании совместной группировки ракетных войск. В ее состав вошли реактивные системы залпового огня "Полонез" и российские комплексы "Искандер". На полигоне был произведен электронный пуск ракет. Системы зарекомендовали себя отлично. По словам Александра Лукашенко, Беларусь попросит Россию создать учебный центр для освоения "Искандеров".

