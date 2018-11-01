Беларусь повысила позиции в глобальном рейтинге "Дуин Бизнес"

У нас 37-ое место из 190 стран мира. Лидеры списка - Новая Зеландия и Сингапур. Продвинуться вверх нашей стране позволили благоприятные условия по регистрации собственности, подключение к системе энергоснабжения, международной торговле и получению разрешений на строительство.