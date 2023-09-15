Беларусь празднует День библиотек

В Беларуси сегодня - День библиотек. Профессиональный праздник хранителей книжного мира и книголюбов. Праздник ежегодно отмечают с 2001 года. Дату выбрали в честь основания главного книжного хранилища страны - Национальной библиотеки. Алмаз знаний давно и вполне заслуженно стал визитной карточкой столицы.

Ко многим ресурсам библиотеки есть доступ через интернет и можно работать с материалами удаленно через базы данных, а также - через виртуальный читальный зал. Все библиотеки функционируют в нашей стране в рамках государственной программы "Культура Беларуси". Специалисты работают над созданием национального цифрового контента. В будущем данная библиотечная платформа на основе облачных технологий позволит аккумулировать весь массив цифрового контента. Наши библиотеки выступают и как социокультурные площадки по патриотическому воспитанию. Много говорится и о геноциде белорусского народа.