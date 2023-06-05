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Беларусь празднует день памяти Евфросинии Полоцкой
Христианский мир сегодня празднует день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой - покровительницы и небесной заступницы земли белорусской. С именем святой связано открытие на наших землях первых образовательных учреждений и библиотек, создание школы архитектуры и живописи, развитие ремесел. Она - первая наставница женщин в таинствах духовной жизни.
В день памяти Евфросинии телеканал "Беларусь 3" покажет трансляцию праздничного богослужения из Полоцка. Божественная литургия в Спасо-Евфросиниевском монастыре начнется в 10 утра. Возглавит ее Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.
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