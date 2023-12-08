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Беларусь предлагает России поставку современных технологий и оборудования для водоочистки и услуги по строительству объектов в сфере обращения с отходами
Беларусь предлагает России поставку современных технологий и оборудования для водоочистки, водоподготовки и водоотведения, а также услуги по строительству и проектированию объектов в сфере обращения с отходами. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик во время встречи с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси развивается система обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом передового мирового опыта в данной области, и за последние годы достигнуты определенные результаты. "Стремимся максимально перерабатывать вторсырье, чтобы получать дополнительный продукт. Поставлена цель довести по итогам 2025 года уровень использования коммунальных отходов до 64%", - сказал Петр Пархомчик.
Он озвучил несколько предложений по сотрудничеству. "Готовы предложить услуги по строительству и проектированию объектов в сфере обращения с отходами на территории России", - отметил вице-премьер.
Примером успешного сотрудничества по данному направлению является реализация по заказу Российского экологического оператора пилотного проекта в Воронежской области по созданию производства по утилизации шин с получением резиновой крошки. Белорусские компании предоставляют весь комплекс услуг: от инжиниринга до поставки технологического оборудования собственного производства и его ввода в эксплуатацию. "Можно продолжить работу в этом направлении, наши предприятия готовы", - добавил Петр Пархомчик.
Еще одно перспективное направление - поставка современных технологий и оборудования для водоочистки, водоподготовки и водоотведения. "Мы решаем эту проблему в Беларуси. Станции очистки производят несколько предприятий. Можем изготовить в нужном количестве", - подчеркнул вице-премьер.
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