Беларусь приходит в себя после грозового фронта

Непогода в субботу повредила 24 здания - в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах. Испорчены кровли 8 жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15 сельхозпостроек. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. В начале новой недели дожди и грозы синоптики прогнозируют по востоку страны.



