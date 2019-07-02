Беларусь приходит в себя после непогоды: пострадал 51 населенный пункт, рухнули более 440 деревьев

Вчера ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Гомельскую и Брестскую области. Очевидцы в социальных сетях сообщили о поваленных деревьях и летающих беседках. Без света остались сотни населенных пунктов и десятки ферм. Порывы ветра срывали куски кровли, валили рекламные щиты. В некоторых деревнях Дрогичинского и Ганцевичского районов выпал крупный град. По последним данным, по стране от непогоды пострадал 51 населенный пункт, рухнули более 440 деревьев, были повреждены 25 автомобилей.