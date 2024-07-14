Беларусь приходит в себя после урагана. Покажем, как после стихии выглядит один из парков Минска

Беларусь приходит в себя после урагана. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. Больше всего пострадали Минская, Гродненская и Брестская области. Порывы до 22 метров в секунду повалили 372 дерева, повредили кровли 230 жилых домов, трех объектов соцкультбыта, свыше 110 сельхоззданий и построек. Как выглядит территория парка возле Комсомольского озера, рассказывает корреспондент Ольга Макей (подробности в видео).

К сожалению, от урагана пострадали люди. Есть погибшие. В лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища деревом смертельно травмирован мужчина. Возле Цнянского - девушка, еще одна получила травмы. В Минске из-за падения стекла пострадали девушка и ее младший брат. В лесопарковой зоне возле Комсомольского озера от упавшей ветки - мальчик. Также в столице обрушилась часть кирпичной стены частного жилого дома. При ее демонтаже травмы получил молодой человек. В Узде ветер опрокинул надувной батут с находившимся внутри мальчиком на стоящую рядом с аттракционом девочку. Все госпитализированы.