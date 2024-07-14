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Беларусь приходит в себя после урагана. Покажем, как после стихии выглядит один из парков Минска
Беларусь приходит в себя после урагана. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. Больше всего пострадали Минская, Гродненская и Брестская области. Порывы до 22 метров в секунду повалили 372 дерева, повредили кровли 230 жилых домов, трех объектов соцкультбыта, свыше 110 сельхоззданий и построек. Как выглядит территория парка возле Комсомольского озера, рассказывает корреспондент Ольга Макей (подробности в видео).
Жертвы непогоды
К сожалению, от урагана пострадали люди. Есть погибшие. В лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища деревом смертельно травмирован мужчина. Возле Цнянского - девушка, еще одна получила травмы. В Минске из-за падения стекла пострадали девушка и ее младший брат. В лесопарковой зоне возле Комсомольского озера от упавшей ветки - мальчик. Также в столице обрушилась часть кирпичной стены частного жилого дома. При ее демонтаже травмы получил молодой человек. В Узде ветер опрокинул надувной батут с находившимся внутри мальчиком на стоящую рядом с аттракционом девочку. Все госпитализированы.
Оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень опасности синоптики объявили и на завтра. Ночью и утром в понедельник на большей части страны, а днем - по востоку пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах - грозы. Днем - 29-34 градуса.
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