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Беларусь примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН
Страну представит министр иностранных дел Владимир Макей. На мероприятии обсудят рациональное использование ресурсов, повышение благосостояния при снижении нагрузки на окружающую среду. Коснутся и преодоления постковидного кризиса. Помимо этого, глава белорусского МИД встретится с гендиректором ВОЗ и Верховным комиссаром ООН по правам человека. В центре внимания актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе и белорусский подход к глобальным проблемам.
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