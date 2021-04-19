Беларусь примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН

Страну представит министр иностранных дел Владимир Макей. На мероприятии обсудят рациональное использование ресурсов, повышение благосостояния при снижении нагрузки на окружающую среду. Коснутся и преодоления постковидного кризиса. Помимо этого, глава белорусского МИД встретится с гендиректором ВОЗ и Верховным комиссаром ООН по правам человека. В центре внимания актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе и белорусский подход к глобальным проблемам.