Беларусь примет участие в развитии транспортного коридора Север - Юг через Иран

"Иранской стороне требуется сегодня построить порядка 180 километров железной дороги. И иранская сторона активно приступила к этой работе, чтобы закончить железнодорожный коридор Север - Юг в направлении порта Бендер-Аббас. Это тоже для нас важно, потому что, когда мы говорим о перевозке в Иране, мы говорим и о транзите через Иран в дальние страны. Это очень важный коридор, и мы договорились вместе его развивать", - рассказал Алексей Авраменко.