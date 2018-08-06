Беларусь принимает детей из Японии - более полусотни школьников отдыхают и оздоравливаются в Национальном центре "Зубренок". Здесь для них подготовлены не только спортивные и культурные мероприятия, но и комплексное медицинское обследование. Дети из пострадавших от стихийных бедствий районов приезжают в Беларусь седьмой год подряд. Сегодня маленькие гости встретились с первым заместителем министра образования Ириной Старовойтовой. Интересовались особенностями обучения, востребованными специальностями.