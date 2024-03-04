Беларусь принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

У нас есть уникальный проект в педагогическом университете - это звездные походы по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Конечно, хочется, чтобы представители других стран знали о том, что был такой подвиг белорусского народа, о том, что мы его храним. Сохранение исторической памяти - это то, что необходимо, и мне как историку важно донести это для других людей.

Анна Щеглова, участница Всемирного фестиваля молодежи (Беларусь)