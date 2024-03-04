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Беларусь принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Презентовать Беларусь всему миру - такая задача стоит перед нашей делегацией на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

Это своего рода площадка, где можно обменяться опытом, наладить диалог между молодежью из разных стран и создать совместные проекты. В составе белорусской команды более 630 человек. Это студенты, работающая молодежь, активисты общественных организаций, молодые парламентарии, спортсмены, ученые и журналисты.

Основные темы фестиваля этого года - единство наций, ответственность за судьбу мира и сохранение семейных традиций.

У нас есть уникальный проект в педагогическом университете - это звездные походы по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Конечно, хочется, чтобы представители других стран знали о том, что был такой подвиг белорусского народа, о том, что мы его храним. Сохранение исторической памяти - это то, что необходимо, и мне как историку важно донести это для других людей.
Анна Щеглова, участница Всемирного фестиваля молодежи (Беларусь)
Мы уже включились в различные экологические инициативы, которые здесь были озвучены. Они очень близки нашей стране, так как наша страна является таким интересным уголком, в том числе и природы, экологии. Те направления, которые здесь представляются, очень интересны. Мы активно уже сотрудничали с представителями молодежи Индии, Никарагуа, Кубы.
Константин Андрусевич, участник Всемирного фестиваля молодежи (Беларусь)

В программе мастер-классы, спортивные соревнования, встречи с артистами, гастрономические шоу, кинопоказы и, конечно, концерты популярных исполнителей. Всего более 800 разноформатных событий. Завершится фестиваль 7 марта.

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